Долги по зарплате в Карелии после роста в конце 2021 года начали сокращаться в январе

Задолженность по зарплате в Карелии в январе сократились до 15485 млн рублей, что на 12% меньше, чем в конце 2021 года.

Это следует из данных Карелиястата.

В общем объёме просроченной задолженности почти половина приходится на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Она росла в последние месяцы 2021 года, но за январь сумма не изменилась.

Вместе с тем сократились долги в обрабатывающих производствах и сфере ЖКХ.

По состоянию на 1 февраля долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность, составил 115560 рублей. Более 74% всей задолженности приходится на организации, которые находятся в стадии конкурсного производства.