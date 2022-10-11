Долги по зарплате в Карелии растут второй месяц подряд

Задолженность по заработной плате в Карелии по состоянию на 1 октября превысила 5 млн рублей, и выросла за месяц на 17,6%.

Об этом сообщает Карелиястат.

Из общей суммы просроченной задолженности 79,1% приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях и лесозаготовки. Именно в этом виде деятельности долги выросли.

Еще 14,7% задолженности приходится на сферу транспорта, 6,2% - на обрабатывающие производства.

Долги начали расти в Карелии два месяца назад после продолжительного периода снижения. В августе задолженность увеличилась сразу почти в 5 раз.