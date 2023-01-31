Долги по зарплате в Карелии снизились до рекордного минимума

Задолженность по зарплате на предприятиях Карелии по состоянию на 1 февраля составила 42 тыс. рублей.
Об этом сообщает Карелиястат.
Вся сумма просроченной задолженности приходится на обрабатывающие производства. Она образовалась в 2022 году.
Это минимальный размер задолженности за последние 5 лет. В 2017 году она достигала 100 млн рублей.
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