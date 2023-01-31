Долги по зарплате в Карелии снизились до рекордного минимума

Задолженность по зарплате на предприятиях Карелии по состоянию на 1 февраля составила 42 тыс. рублей.

Об этом сообщает Карелиястат.

Вся сумма просроченной задолженности приходится на обрабатывающие производства. Она образовалась в 2022 году.

Это минимальный размер задолженности за последние 5 лет. В 2017 году она достигала 100 млн рублей.