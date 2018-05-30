Долги по зарплате в России с начала года выросли на полмиллиарда рублей

Задолженность по зарплате в России за первые четыре месяца увеличилась на 500 млн рублей.

Об этом со ссылкой на Росстат сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Валерий Максименко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает "Коммерсантъ".

"По состоянию на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по зарплате составила около 2,5 млрд руб., а по состоянию на 1 мая — свыше 3 млрд руб.",— сказал Максименко.