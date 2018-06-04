Долги россиян достигли 4 трлн рублей

Долги россиян за I квартал выросли до 4 трлн рублей.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Почти половина из них приходится на полученные населением займы.

По данным Центробанка, в первые три месяца года розничное кредитование продолжило расти, в том числе в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте "старых" займов, отмечает регулятор. Но обслуживать долги станет легче благодаря снижению ставок в экономике и возможности рефинансировать "старый" кредит, отмечают эксперты.

Год к году долги россиян выросли более чем на 5% (в I квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей). Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции — таких было 15,4 млн. При этом в денежном выражении почти половина всех подлежащих взысканию долгов приходится на кредиты — всего 1,8 трлн рублей.

На 1 апреля, россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей, из них 0,8 трлн рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми кредитными организациями (Татфондбанком, Связным банком и другими), а также на ссуды, переуступленные коллекторам. Просроченные долги перед МФО, взыскиваемые ФССП, практически незаметны — это около 50 млрд рублей.