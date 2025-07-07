Долгое отсутствие пригородного сообщения в Суоярви заинтересовало прокуратуру

Теперь надзорный орган готов судиться с местной властью.

То, что администрация Суоярвского округа игнорирует поручения и решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также не использует парк автобусов, полученных районом, «государево око» признало официально в ответе на запрос депутата Заксобрания Карелии Ройне Изюмова.

Как убедился первый зампрокурора республики, власти на протяжении долгого времени обещают организовать конкурсы на перевозки и найти новых перевозчиков, но дальше разговоров вопрос не сдвигается.

Между тем о том, что транспортное обслуживание Суоярви превратилось в катастрофу, СМИ писали еще в декабре 2023-го.

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