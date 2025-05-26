Врач развеяла мифы о долголетии

Специалист объяснила, почему продолжительность жизни не всегда зависит от человека.

Вредные мифы о долголетии развеяла специалист в области общественного здравоохранения США Деви Шридхар. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Huffington Post.

Прежде всего она развеяла иллюзию, поддерживаемую популярными коучами, о том, что продолжительность жизни находится полностью под контролем человека.

«40 процентов здоровья человека определяются социально-экономическими факторами, такими как образование, профессия или доход, и лишь 30 процентов — выбором образа жизни (например, отказом от употребления алкоголя или занятиями спортом)», — привела она данные недавнего исследования.

Ещё одним заблуждением врач назвала мнение, что для долголетия нужно все делать правильно без срывов.

«Если у вас бедный с точки зрения питания день, просто проживите следующий день иначе, съев больше овощей, фруктов и зерновых. И то же с упражнениями», — посоветовала Шридхар.

Также, по ее словам, люди, прилагающие легкие или умеренные усилия и даже посещающие спортзал раз в неделю, получают много преимуществ от тренировок.

«То же самое и с диетой. Не превращайте еду, диету или сон в источник стресса. Стресс также способствует преждевременной смерти!» — предупредила она.