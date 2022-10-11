Долгострой ФЦП в райцентре Карелии готов лишь на 13 процентов

Уровень технической готовности библиотеки в Сегеже составляет 13 процентов, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Сегеже третий по счету подрядчик, ООО «Стройконтроль», продолжает работы по реконструкции здания библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры республики, в настоящий момент на объекте выполняются следующие работы: устройство лестничной клетки, покрытия кровли, технологических проёмов, железобетонных усилений баз полуколонн, восстановление оконных проемов по фасаду, устройство подбетонки приямка входа в тепловой пункт и входов в подвал, кладка и гидроизоляции внутренних стен подвала, переустройство стропильной системы. Уровень технической готовности объекта — 13%.

В министерстве напомнили, что реконструкция здания ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». Планируется, что в следующем году в обновленное здание вернутся Сегежская централизованная библиотечная система и Музейный центр Сегежи, которые временно работают в других помещениях.

Напомним, на завершение реконструкции здания библиотеки в выделено около 90 млн рублей.

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