Долгожданные запланированные отпускные поездки из-за внезапных решений властей никогда не отменялись

В рамках проекта «Как это было» - рассказ о том, как жители советской Карелии отдыхали летом.

Неделю назад исполнилось 103 года оплачиваемым отпускам в России. При царе, в той «России, которую мы потеряли», таких отпусков не было. Их ввела Советская власть: 14 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «Об отпусках». Оно определило продолжительность отпуска на тот год – две недели.

Население СССР времен нашей молодости составляло 294 миллиона человек, а территория равнялась одной шестой части земной суши. В большой и многоликой стране был развит внутренний туризм. По данным Большой советской энциклопедии, в 1973 году в СССР насчитывалось примерно 400 курортов, 2200 санаториев, 1158 пансионатов и домов отдыха. Понятно, что большинство из них располагались там, где тепло и солнечно.

Не всем и не всегда удавалось взять отпуск летом, но именно лето по праву считалось отпускным сезоном.

Отпуск в СССР проводили по-разному: у людей разные возможности и разные увлечения. При этом, возможность поехать в отпуск была, и люди ею пользовались. А долгожданные запанированные отпускные поездки из-за внезапных решений властей никогда не отменялись. В Советском Союзе считали, что люди должны отдыхать, и создавали для этого условия.

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