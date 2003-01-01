Долгожительница из Сегежи Александра Харина отпраздновала 90-летие

25 января жительница Сегежи Александра Яковлевна Харина отметила свой 90-летний юбилей.

Как рассказали в районной администрации, Александра Харина приехала в Сегежу подростком из Архангельской области. Ее трудовая жизнь была неразрывно связана с Сегежским хлебозаводом.

После выхода на пенсию Александра Яковлевна полностью посвятила себя семье и домашнему хозяйству. Сейчас у нее большая и дружная семья: 7 внуков и 9 правнуков, которые и пришли поздравить юбиляра в день торжества.

Именинницу также поздравили официальные лица. Поздравительные адреса вручили заместитель главы администрации Сегежского округа Светлана Махмутова, начальник Межрайонного отдела ЗАГС Ирма Мещерякова и сотрудники предприятия ООО «Сегежский хлеб».

Администрация округа выразила Александре Яковлевне благодарность за многолетний труд, силу духа, преданность профессии и любовь к родной земле. В честь юбилея ей пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и семейного благополучия.

Ранее мы писали, что 90-летний юбилей отметила известный врач-гинеколог Наталья Алешина.