Долина зайцев в Карелии привлекла внимание РБК, НТВ, РЕН ТВ и других федеральных СМИ

В Карелии продолжается работа над созданием Долины зайцев. Новая достопримечательность привлекла внимание многих федеральных СМИ.

Информация об этом появилась на странице longart.russia в "Инстаграм", где публикуются последние новости о проекте.

"Долина Зайцев привлекла внимание федеральных телевизоров . Первый, Россия1, РБК, НТВ, РЕН ТВ. Снимают и показывают. Что изменилось? Пока не ясно. Зайцев чаще брать не стали. Очень надеюсь на положительную динамику от голубых экранов, т.к. к концу сентября хочу закончить с резкой. Для этого необходимо докупить два комплекта инструмента и нанять крепких мужиков", - говорится в сообщении (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены).

Отмечается также, что сейчас ведется работа над переводом сайта проекта на английский язык, также планируется перевод на финский. По мнению автора проекта Сергея Гапановича, это позволит продвигать Долину зайцев и Карелию за пределами нашей страны.

"Сделать это будет не трудно, т.к. аналогов зайцам в мире нет, да и сомневаюсь что найдётся ещё один сумасшедший романтик готовый повторить проект с ушастыми. Вообщем Зайцев скоро не останется. Напомню их всего 1000 на 7.444.443.881 человек", - отмечает Гапанович.

Напомним, в рамках проекта "Долина зайцев" на поверхности скалы, расположенной в Прионежском районе вдоль дороги, Сергей Гапанович намерен вырезать тысячу изображений зайцев.

Автор не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете проекта. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.