Доля налогов в стоимости бензина вырастет до 80%

Доля налогов в розничной стоимости бензина после в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%, заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев.

"У нас сейчас 71% цены бензина – прямые и непрямые налоги. С Нового года он (показатель – прим. ред.) достигнет почти 80%", – сказал Танкаев.

Танкаев подчеркнул, что сейчас налоговая нагрузка на нефтяные компании в России является самой высокой в мире.

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