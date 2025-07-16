Доля россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей составила треть всех работников в стране

Более 30% работающих россиян получают зарплату от 100 тысяч рублей.

В 2025 году более трети работающих россиян получали зарплату свыше 100 тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Статистики исследовали 95.4 тысячи организаций с общим числом работников 28.4 миллиона человек. Данные о зарплате были актуальны на апрель.

Среднюю зарплату более 100 тысяч рублей до вычета налогов получали 31.9% работников, за два года эта доля увеличилась почти вдвое. Из них от 100 до 150 тысяч рублей получали 17.2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6.9%, от 200 до 400 тысяч рублей - 6.3%, а больше этой суммы - 1.5%.

Помимо этого, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13.1% работающих россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20.2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15.2% - от 22,4 до 40 тысяч. Меньше МРОТ (22.4 тысячи рублей) получает 2.6% работающих россиян.