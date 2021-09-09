Доля строительных компаний Карелии, где планируются сокращения рабочих, выросла в 1,7 раза

Опрос руководителей строительных компаний Карелии показал, что 17% из них в четвертом квартале 2021 года собираются сократить количество рабочих.

Доля предприятий, где планируются сокращения, выросла почти в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом, когда об этом сообщили 29% руководителей.

Результаты опросы опубликовал Карелиястат.

Вместе с тем, количество строительных компаний, руководители которых ожидают снижения объемов работ, почти не изменилось — 17% от общего числа участников опроса.

Подавляющее большинство предприятий прогнозирует сохранение как объемов работ, так и численности рабочих.