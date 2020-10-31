Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике 12
31.10.2020 16:27
Почта изменит режим работы из-за Дня народного единства 1
31.10.2020 14:43
Подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
31.10.2020 15:22
Эксперты не смогли определить по видеозаписи, кто избивал осужденного в колонии Карелии 1
31.10.2020 15:07
В Карелию ввозили лес по поддельным сертификатам
31.10.2020 12:54
Для пяти семей в поселке Карелии каждый поход в туалет может быть последним (ФОТОФАКТ) 35
31.10.2020 15:58

Доля свободных коек для коронавирусных больных сократилась в Карелии

Новости. Общество
10:25, 01 Ноября 2020
фото: Илья Тимин/Петрозаводск, Карелия
Загрузка...

На сегодняшний день в Карелии в стационарах для коронавирусных больных свободно 33,8% коек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшую субботу доля свободных коек для больных COVID-19 в Карелии составляла 35%.

По данным Минздрава Карелии, сегодня в стационаре находятся 407 коронвирусных больных, 401 из которых – в состоянии средней тяжести, 4 в тяжелом состоянии и еще за жизнь двои пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии скончались сразу три больных коронавирусом, общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 1 ноября составило 6704 человека. Выздоровели – 4392. Умерли – 50.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-01 11:25:26
Очень точный афоризм:
"Сначала ты голосуешь на пеньке, а потом тебя лечат на лавочке"
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 2
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»