Доля свободных коек для коронавирусных больных сократилась в Карелии

На сегодняшний день в Карелии в стационарах для коронавирусных больных свободно 33,8% коек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшую субботу доля свободных коек для больных COVID-19 в Карелии составляла 35%.

По данным Минздрава Карелии, сегодня в стационаре находятся 407 коронвирусных больных, 401 из которых – в состоянии средней тяжести, 4 в тяжелом состоянии и еще за жизнь двои пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии скончались сразу три больных коронавирусом, общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 1 ноября составило 6704 человека. Выздоровели – 4392. Умерли – 50.