Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
«Здесь звенящая тишина»: народные артисты цирка Юрий Дуров и Сарват Бегбуди рыбачат в Карелии
02 февраля, 13:17 Статьи
«Золотой дубль»: спортивная драма о легендарной странице в истории советского футбола
01 февраля, 16:02 Статьи
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

00:10

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

23:02

Самые читаемые новости за 2 февраля

22:20

«Капитан» на последних секундах вырвал победу у «Динамо-Карелии»

22:02

Министр финансов Карелии извинился за «бездушный» челлендж в сети

21:32

Житель Сортавалы пытался получить права с помощью взятки

21:02

Пожарная сигнализация сработала в детском саду в Пряже

20:32

Минздрав: алкоголь вызывает четыре группы заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире

20:02

14 февраля в Карелии перекроют дороги на время проведения ралли-спринта «Крошнозеро – 2026»

19:25

Писателю и журналисту Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет

19:14

Единая Россия в Карелии поддержала акцию «Подарок Защитнику»

18:46

Карельский спортсмен выиграл Первенство России по лыжному двоеборью

18:25

Сотрудники ГАИ проверили школьные автобусы Петрозаводска

18:11

Россия обсуждает привлечение афганских мигрантов

17:55

Сегодня завершается регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов

17:38

Полиция Питкяранты проверяет факты угроз в адрес школьника от сверстников

17:26

В Кемской больнице предлагают миллион рублей врачам и полмиллиона фельдшерам за переезд

17:17

Местами до -28°С, небольшой снег: прогноз погоды на 3 февраля

17:01

Доля убыточных организаций в Карелии снижается

16:41

Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Николай Ткаченко погиб в зоне СВО

16:25

Смертельное ДТП произошло в Олонецком районе Карелии

16:18

Одну из карельских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

16:11

Вице-премьер Карелии объяснил, почему после капремонта кровли у дома остаются долги

15:59

Андрей Реутов назначен исполнительным директором Кондопожского ЦБК

15:43

Глава Карелии назвал челлендж Минфина «бездушным» и инициировал проверку

15:25

Четверо подростков держат в страхе детей в Питкяранте

15:09

Минфин Карелии призвал отказаться от покупок одежды, походов в кафе и вызова такси

14:49

Военно-социальный центр продолжает помогать участникам СВО

14:48

В Карелии иностранца депортировали из России за употребление наркотиков

14:39

В Питкяранте волк утащил домашнюю собаку

14:19

Легендарные артисты цирка Дурова гостят в карельском Заонежье

14:06

В Карелии подросток без прав угнал отцовский автомобиль и устроил ДТП

13:59

Петрозаводску выделили деньги на ремонт тротуаров

13:48

Семейство рысей попало в объектив фотографа-любителя в Питкяранте

13:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в водоснабжении Кеми

13:25

Стало известно, как сильно подорожал бензин за год в Карелии

13:20

Пострадавшего от укуса клеща мальчика из Карелии вновь вывезли на реабилитацию в Москву

13:02

Мошенники обманули двух жительниц Кондопоги

12:45

В России рассмотрят законопроект об обязательном взыскании выплат по ОСАГО с виновников ДТП

12:32

Московский художник подготовит картонные эскизы мозаичного панно в Питкяранте

12:12

На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

11:59

Стало известно, когда планируют завершить ремонт больничного моста в Олонце

11:41

В Финляндии обеспокоены восстановлением российского военного гарнизона в Петрозаводске

11:21

В Карелии объявлено экстренное предупреждение из-за штормового ветра

11:06

Город в Карелии вошёл в топ-3 дорогостоящих направлений для отдыха в феврале

10:50

В Петрозаводске одним днём пройдёт диспансеризация без предварительной записи

10:32

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

10:15

В Олонецком районе проверят систему оповещения

09:52

Жительница Карелии украла деньги у своей бабушки

09:37

Дюжина муниципалитетов Карелии снизила свою долговую нагрузку

09:21

Выдры в финском порту испортили 25 новых автомобилей на 200 тысяч евро

09:01

Почти половина компаний Карелии оказались убыточными

08:41

Минобороны расширило перечень заболеваний, ограничивающих контрактную службу в военное время

08:33

В России женщины чаще видят в работе призвание, мужчины — карьеру

08:17

Житель Кондопоги Евгений Круглов погиб в ходе спецоперации

07:46

В Китае набирает популярность сервис для проверки благополучия

07:24

В Петрозаводске работает служба поддержки онкологических пациентов

07:03

Опубликован график плановых отключений электроэнергии в районах Карелии

06:42
Доля убыточных организаций в Карелии снижается
02 февраля, 16:41 Экономика
Анализ динамики доли убыточных организаций Карелии в общем числе предприятий показывает постепенное снижение показателя.

Если в 2017 году удельный вес убыточных организаций составлял 40%, то к 2021 году показатель снизился до уровня, сопоставимого со средними значениями по России и большинством регионов по Северо-Западному федеральному округу и составил 30,9%. Об этом сообщили в Минэке Карелии

Как пояснили в ведомстве, Карелия, как традиционно экспортоориентированный регион, более других субъектов России пострадала от введения в 2022 году антироссийских санкций и закрытия границ с европейскими государствами. Экспорт товаров за период с 2021 по 2024 год сократился.

— Разрушение сложившихся снабженческо-сбытовых связей и логистических моделей негативно сказалось на предприятиях нашего региона и привело к ухудшению финансового положения отдельных организаций. Кроме того, на снижение прибыли предприятий-экспортёров повлиял установившийся в этот период низкий курс доллара. В результате доля убыточных предприятий выросла за период 2022–2025 годов на 19,6 процентных пункта, — уточнили в Минэке.

Наибольший удельный вес убыточных организаций отмечается в деревообрабатывающих производствах (62,5%), добыче прочих полезных ископаемых (53,3%), в производстве бумаги и бумажных изделий (50%). Также высокая доля убыточных организаций в Карелии складывается на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром (45,5%) и водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации мусора (47,1%) по причине сдерживания роста тарифов на их услуги.

Правительство республики принимает активные меры, способствующие смягчению негативных последствий, оказывает предприятиям государственную поддержку. В числе основных направлений деятельности Правительства переориентация экспортных поставок карельских производителей на новые рынки сбыта, разворот экспортного потенциала предприятий на восток и юг. В результате страновой экспортный профиль Карелии подвергся кардинальному изменению. Проводятся деловые миссии и организуется участие предприятий в международных выставочно-конгрессных мероприятиях. К концу 2025 года Карелия достигла 100 % выполнения Регионального экспортного стандарта 2.0.

Республика ещё не вышла на докризисный уровень прибыли экспортоориентированных организаций, но, во многом благодаря деятельности Правительства региона в этом направлении, по итогам января-октября 2025 года доля убыточных организаций сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5 процентных пункта и составила 47%. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее заместитель директора Института экономики Карельского научного центра Николай Колесников объяснил такую ситуацию санкциями, которые привели к нарушению логистики и необходимости переориентации на новые рынки. 

