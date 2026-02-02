Доля убыточных организаций в Карелии снижается

Анализ динамики доли убыточных организаций Карелии в общем числе предприятий показывает постепенное снижение показателя.

Если в 2017 году удельный вес убыточных организаций составлял 40%, то к 2021 году показатель снизился до уровня, сопоставимого со средними значениями по России и большинством регионов по Северо-Западному федеральному округу и составил 30,9%. Об этом сообщили в Минэке Карелии

Как пояснили в ведомстве, Карелия, как традиционно экспортоориентированный регион, более других субъектов России пострадала от введения в 2022 году антироссийских санкций и закрытия границ с европейскими государствами. Экспорт товаров за период с 2021 по 2024 год сократился.

— Разрушение сложившихся снабженческо-сбытовых связей и логистических моделей негативно сказалось на предприятиях нашего региона и привело к ухудшению финансового положения отдельных организаций. Кроме того, на снижение прибыли предприятий-экспортёров повлиял установившийся в этот период низкий курс доллара. В результате доля убыточных предприятий выросла за период 2022–2025 годов на 19,6 процентных пункта, — уточнили в Минэке.

Наибольший удельный вес убыточных организаций отмечается в деревообрабатывающих производствах (62,5%), добыче прочих полезных ископаемых (53,3%), в производстве бумаги и бумажных изделий (50%). Также высокая доля убыточных организаций в Карелии складывается на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром (45,5%) и водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации мусора (47,1%) по причине сдерживания роста тарифов на их услуги.

Правительство республики принимает активные меры, способствующие смягчению негативных последствий, оказывает предприятиям государственную поддержку. В числе основных направлений деятельности Правительства переориентация экспортных поставок карельских производителей на новые рынки сбыта, разворот экспортного потенциала предприятий на восток и юг. В результате страновой экспортный профиль Карелии подвергся кардинальному изменению. Проводятся деловые миссии и организуется участие предприятий в международных выставочно-конгрессных мероприятиях. К концу 2025 года Карелия достигла 100 % выполнения Регионального экспортного стандарта 2.0.

Республика ещё не вышла на докризисный уровень прибыли экспортоориентированных организаций, но, во многом благодаря деятельности Правительства региона в этом направлении, по итогам января-октября 2025 года доля убыточных организаций сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5 процентных пункта и составила 47%. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее заместитель директора Института экономики Карельского научного центра Николай Колесников объяснил такую ситуацию санкциями, которые привели к нарушению логистики и необходимости переориентации на новые рынки.