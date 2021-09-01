Доля убыточных предприятий в Карелии выросла по сравнению с докризисным 2019 годом

Число убыточных предприятий в Карелии в 2021 году превысило 42% от общего количества организаций — больше, чем в «доковидном» 2019 году, когда этот показатель составлял 40%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июль 2021 года.

Больше всего убыточных компаний в сферах металлургического производства, производства определенных видов транспортных средств и оборудования, в сфере водного транспорта и гостиничном бизнесе. В этих отраслях, согласно официальной статистике, доля убыточных организаций составила 100%.

Среди предприятий, которые занимаются растениеводством и животноводством, число убыточных превысило 77%, в сфере производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования доля убыточных компаний составила более 66%.

Убыточной оказалась половина предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых и производством пищевой продукции.

Тем не менее, за счет прибыльных организаций, общая чистая прибыль предприятий Карелии выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев ранее объяснял, что это произошло, в основном, за счет отраслей, ориентированных на экспорт, благодаря благоприятной конъюнктуре цен на мировых рынках.