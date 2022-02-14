Доллар резко подешевел после заявления Минобороны России

Курс доллара резко упал на торгах во вторник и составил 75,5 ₽ — это на рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс евро снизился до 85,69 ₽

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи

Российская валюта начала резко укрепляться после того, как Минобороны России заявило, что российские войска по мере окончания учений начинают возвращение в пункты постоянной дислокации. По данным военного ведомства, подразделения Южного и Западного военных округов уже осуществляют погрузку на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны.