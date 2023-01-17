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Дольше всего зимой россияне отдыхали в Магадане и Вьетнаме

Новости. Общество
22:00, 19 Февраля 2023
фото: © unsplash.com

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Об этом говорят результаты исследования сервиса для планирования путешествий.

Российские путешественники этой зимой из российских направлений дольше всего задерживались на отдых в Магадане, а из зарубежных — во Вьетнаме, на курортах Таиланда и на Бали, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сервиса проанализировали, в каких городах зимой россияне отдыхают дольше всего. Для этого были рассмотрены авиазаказы с вылетом из России по стране и миру в период с 1 декабря по 28 февраля и бронирования отелей в тот же период времени.

«Оказалось, что зимой клиенты сервиса (по России — ред.) на наиболее длительный срок прилетают в Магадан: согласно бронированиям авиабилетов в обе стороны, там путешественники проводили в среднем 9,6 дня», — сообщили в сервисе.

«На втором месте — Новый Уренгой, куда приезжают в среднем на 9,5 дня, а на третьем — Нальчик (9,2 дня). Чуть более девяти дней (9,1 дня) клиенты сервиса проводят в Барнауле, а 8,4 дня — в Орске. В Благовещенск прилетают на 8,2 дня», — рассказали в OneTwoTrip, добавив, что в Чите, Томске, Горно-Алтайске и Новокузнецке путешественники в среднем задерживаются не больше чем на восемь дней.

Аналитики также выяснили, что среди полетов за границу, больше всего времени туристы из РФ проводят в Ханое. «Обратные билеты из столицы Вьетнама приобретаются в среднем через 35,5 дня после прилета. В Хошимине задерживаются на 27,2 дня, а в балийский Денпасар прилетают на 23,6 дня», — указали в сервисе.

Там добавили, что довольно длительные поездки путешественники совершают в Таиланд, в частности на Самуи (22,7 дня) и в Бангкок (22,3). «Кроме того, немало времени проводят на Пхукете (21,3 дня), в Маниле (19,3 дня), Коломбо (18,8 дня), Куала-Лумпуре (18,4 дня) и Сингапуре (18,3 дня)», — заключили аналитики.

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