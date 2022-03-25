Должник из Карелии заплатил около 100 тысяч рублей, чтобы его отпустили Финляндию

Бывший житель Карелии приехал на свою родину и осознал, что путь обратно ему закрыт, сообщили в УФССП республики.

В отделении судебных приставов Олонецкого района находились 3 исполнительных производства в отношении местного жителя о взыскании налоговой задолженности на 88 тысяч рублей. По известному адресу должник не проживал, и пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на выезд из России.

В феврале 2022 года должник сам пришел в отделение, объяснив, что давно живет и работает в Финляндии, имея там вид на жительство. В Олонец он приехал по делам и тут обнаружил, что путь обратно ему закрыт.

Кроме того, у мужчины не было наличных для оплаты и платежных карт другой страны. Тем не менее, он оперативно нашел деньги и оплатил долг в тот же день.

После исполнения производства судебный пристав снял ограничение на выезд из страны.