Должник из Петрозаводска испугался за свою зарплату и выплатил крупный долг

После того, как приставы предупредили должника, что на его доход наложат взыскание, житель Петрозаводска выполнил свои обязательства.

Судебные приставы Петрозаводска занимались неплательщиком, который по фискальным платежам накопил долг в 300 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

При этом, у мужчины не было зарегистрировано никакого имущества, которое можно было бы реализовать в счет задолженности.

Однако неплательщик имеет банковские счета, деньги на которых были взысканы судебным приставом. Кроме того, на место работы петрозаводчанина направили постановление о том, что зарплату неплательщика также будут взыскивать в счет погашения долга.



Также приставы вручили ему требование о том, что должник обязан пустить сотрудников регионального УФССП к себе домой, чтобы проверить, что имеется в квартире.



После этого неплательщик выплатил всю сумму долга.