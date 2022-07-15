Должник, угрожавший взорвать гранатой пристава в Карелии, получил условный срок

В Кеми осудили должника, угрожавшего женщине-приставу гранатой, сообщила пресс-служба Кемского городского суда.

Пьяный 36-летний житель Кеми пришёл в отдел судебных приставов 4 марта и угрожал женщине-приставу, которая арестовала его счета за долги. Угрозы нетрезвого мужчины показались приставу реальными.

В ходе следствия и суда мужчина признал вину. По совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств агрессивный должник получил 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.