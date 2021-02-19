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Должник в Карелии получил штраф за вранье и обязательные работы за неуплату алиментов

Новости. Общество
13:43, 20 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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В Питкяранте местный житель, задолжавший 220 тысяч рублей по алиментам, отправлен на обязательные работы, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находится сводное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов. Суммарная задолженность по двум исполнительным производствам составляет более 220 тысяч рублей.

В августе на приеме у судебного пристава должник заполнил информационную карту, в которой указал данные о своем имущественном положении и месте проживания. Также мужчина сообщил, что не оплачивал алименты, так как находился на лечении в больнице.

Позже он не смог предоставить справку, подтверждающую, что он находился в больнице, при этом продолжил уклоняться от платы алиментов, поменял место жительства, не сообщив об этом судебному приставу-исполнителю.

Приставы нашли номер телефона должника, вызвали его на прием, где в отношении него составили административные протоколы за уклонение от уплаты алиментов, а также административные материалы за обман пристава. За уклонение от уплаты алиментов должнику назначено наказание - 110 часов обязательных работ. За ложь о больнице вынесены постановления об оплате штрафов по тысяче рублей. Штрафы должником оплачены.

На сегодняшний день алиментщик предпринял меры к трудоустройству, встав на учет в Центр занятости населения.

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