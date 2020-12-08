890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Коррупциогенные факторы" нашлись в новых правилах установки вывесок в Петрозаводске 15
08.12.2020 13:05
Девочки написали покойному отцу и получили ответ
08.12.2020 21:30
Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество 2
08.12.2020 19:10
Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности
08.12.2020 23:30
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии попросил родителей не водить детей в садики 4
08.12.2020 13:03
Имущество российских чиновников и силовиков решили засекретить 11
08.12.2020 22:00
Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть 5
08.12.2020 16:18

Должник в Карелии вместо пенсии получил уголовный штраф

Новости. Общество
11:23, 09 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Житель Карелии не пожелавший расставаться с пенсией, заплатил штраф в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканских приставов.

Житель Карелии должен был обратиться в полицию с сообщением о необходимости приостановления ему выплаты пенсии по линии МВД, в связи с прохождением военной службы. Тем не менее, гражданин проигнорировал данную обязанность.

В связи со сложившимися обстоятельствами в ноябре судебным приставом должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении него. До мужчины было доведено, что ему временно ограничен выезд за пределы России и что он обязан выплатить уголовный штраф в размере 50 тыс. рублей до 19 декабря текущего года.

В данном случае мужчине удалось избежать негативных для себя последствий, так как он оплатил штраф в указанные сроки.

Правда, на этом противостояние с государством для гражданина не закончилось. Теперь нарушителю необходимо возместить так называемый причинный имущественный вред.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»