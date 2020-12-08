Должник в Карелии вместо пенсии получил уголовный штраф

Житель Карелии не пожелавший расставаться с пенсией, заплатил штраф в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканских приставов.

Житель Карелии должен был обратиться в полицию с сообщением о необходимости приостановления ему выплаты пенсии по линии МВД, в связи с прохождением военной службы. Тем не менее, гражданин проигнорировал данную обязанность.

В связи со сложившимися обстоятельствами в ноябре судебным приставом должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении него. До мужчины было доведено, что ему временно ограничен выезд за пределы России и что он обязан выплатить уголовный штраф в размере 50 тыс. рублей до 19 декабря текущего года.

В данном случае мужчине удалось избежать негативных для себя последствий, так как он оплатил штраф в указанные сроки.

Правда, на этом противостояние с государством для гражданина не закончилось. Теперь нарушителю необходимо возместить так называемый причинный имущественный вред.