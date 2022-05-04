Должника из Карелии, пытавшегося вылететь в Болгарию, остановили в аэропорту

Житель Олонецкого района не попал на отдых, а затем проиграл суд, где пытался оспорить действия судебных приставов, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Олонецкого района находился исполнительный документ о взыскании долга в 130 тысяч рублей у одного из местных жителей. Должника уведомили о наличии исполнительных документов и предупредили об ответственности, если он не успеет выплатить долги в срок, предусмотренный для добровольного исполнения.

Житель Олонецкого района не выплатил долг, и пристав-исполнитель постановил временно ограничить выезд должника за пределы страны.

В результате жителю Карелии отказали в пересечении границы, когда он уже находился в аэропорту, собираясь лететь на отдых в Болгарию.

Должник обратился в суд, сообщив, что не был поставлен в известность о возбуждении производства. Кроме того, долг погашался путем удержания из его единственного дохода. Однако Олонецкий районный суд признал действия пристава правомерными. Должник обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Республики Карелия, но там оставили решение Олонецкого суда без изменений.

Суд обратил внимание, что пристав уведомил должника о производстве на портале Госуслуг. Вход должника в личный кабинет подтвержден оператором по запросу судебного пристава-исполнителя.