Должников будут ждать на железнодорожном вокзале в Петрозаводске

Судебные приставы совместно с МВД республики проведут акцию «Должник», сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы и сотрудники полиции Петрозаводска на транспорте 17 ноября с 11.00 до 13.00 часов проведут на железнодорожном вокзале в Петрозаводске, в зале продажи билетов на поезда дальнего следования, совместное мероприятие «Должник», направленное на повышение уровня правовой грамотности населения.

Во время проведения акции жители и гости Петрозаводска смогут узнать о своих долгах или их отсутствии с помощью информационного сервис, а также получить консультацию по вопросам исполнительного производства, оплатить задолженность.

УФССП Карелии настоятельно рекомендует гражданам проверить себя на наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте Управления www.r10.fssp.gov.ru и своевременно оплатить долги, особенно в преддверии зимних каникул.