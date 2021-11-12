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Должников будут ждать на железнодорожном вокзале в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 15 Ноября 2021
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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Судебные приставы совместно с МВД республики проведут акцию «Должник», сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы и сотрудники полиции Петрозаводска на транспорте 17 ноября с 11.00 до 13.00 часов проведут на железнодорожном вокзале в Петрозаводске, в зале продажи билетов на поезда дальнего следования, совместное мероприятие «Должник», направленное на повышение уровня правовой грамотности населения.

Во время проведения акции жители и гости Петрозаводска смогут узнать о своих долгах или их отсутствии с помощью информационного сервис, а также получить консультацию по вопросам исполнительного производства, оплатить задолженность.

УФССП Карелии настоятельно рекомендует гражданам проверить себя на наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте Управления www.r10.fssp.gov.ru и своевременно оплатить долги, особенно в преддверии зимних каникул.

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Комментарии

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Клим
2021-11-15 18:35:44
Маски то зачем , идиоты ? Кого боитесь ? Бояться должны вас , уверяю .
кир
2021-11-15 18:04:41
А почему их из дома не брать? Тепленькими?
Гость
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