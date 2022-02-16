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Должников отправили убирать снег в Петрозаводске

Новости. Общество
10:37, 17 Февраля 2022
фото: © администрация Петрозаводска, архив

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Приставы направили 80 должников на обязательные работы убирать снег в Петрозаводске и Заозерье, сообщили в УФССП Карелии.

Руководители управления федеральной службы судебных приставов Карелии и администрация Петрозаводска провели совещание, на котором обсудили вопрос о направлении должников, которым назначены в качестве наказания обязательные работы, на городские предприятия.

Судебные приставы-исполнители с 24 января по 14 февраля вышли к 150 должникам, которые привлечены к административной ответственности по неисполнению требований по алиментным платежам, штрафам ГИБДД и по другим судебным постановлениям. Решением суда им назначено наказание в виде обязательных работ.

В результате 80 должников направлены в несколько организаций Петрозаводска: МУП «ПетроГИЦ», МКУ «Служба Заказчика», ООО «Техрент», Городской комбинат благоустройства и администрацию Заозерья для отбытия наказания, в том числе на очистке улиц и дворов от снега.

По словам начальника отделения судебных приставов по работе с физическими лицами №2 Петрозаводска Юлии Шелиной, должник направляется на обязательные работы в определенную организацию, где он в дни, свободные от основной работы или учебы, должен убирать снег по 4 часа, в рабочие дни – не более 2. И так до тех пор, пока не отработает назначенное судом наказание, срок которого может составлять от 20 до 120 часов. Контроль за исполнением осуществляет организация, в которую должника направили на работу, она же передает данные судебным приставам.

Как уточнили приставы, работа на благо общества не освободит должника от его финансовых обязательств, поэтому заплатить алименты или штраф все равно придется.

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Комментарии

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Беня
2022-02-17 11:37:29
Трудотерапия - это пожалуй мера номер три после порки и конфискации имущества :)
Петрович
2022-02-17 11:23:22
Первое правильное решение в действиях руководства!!
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