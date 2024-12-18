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Должников «Петербургтеплоэнерго» из Питкяранты посетили приставы

Новости. Общество
17:35, 18 Декабря 2024
фото: ООО «Петербургтеплоэнерго»

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В 2024 году в Карелии уже совершено 14 рейдов судебных приставов к должникам.

В декабре сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» совместно с судебными приставами Карелии совершили выезд к должникам Питкяранты, в отношении которых возбуждены исполнительные производства на сумму более 600 тыс. рублей.

С должниками, которые проживают в Питкяранте, приставы провели разъяснительную работу. Им разъяснили, что по исполнительным листам взыскиваются любые денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. Погашение задолженности чаще всего происходит за счет удержания части денежных средств, в том числе заработной платы, пенсионных выплат.

У шести должников производится удержание части денежных средств из заработной платы и пенсионных выплат с сохранением прожиточного минимума.

Стоит отметить, что при наличии задолженности человек может получить отказ в выплате субсидий или компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Один из потребителей «Петербургтеплоэнерго» во время визита приставов пообещал добровольно погасить свою задолженность в размере 78 тыс. рублей после поступления положенной выплаты.

В 2024 году в Республике Карелии уже совершено 14 рейдов судебных приставов к должникам. В настоящее время в отделениях судебных приставов Лахденпохского, Сортавальского, Олонецкого и Питкярантского районов находится 3220 исполнительных документов на сумму более 32 млн рублей. В судах рассматриваются заявления о выдаче приказов/решений на сумму задолженности свыше 21 млн. рублей.

В «Петербургтеплоэнерго» готовы идти навстречу потребителям, накопившим задолженность, предоставляя возможность заключения соглашений о рассрочке платежей.
Для заключения соглашения о рассрочке необходимо направить в компанию заявление, приложив копии документа, удостоверяющего личность, правоустанавливающих документов, а также заполненную форму согласия на обработку персональных данных.

Заявление и необходимые документы можно направить следующими способами:
- по электронной почте: officeRKP@ptenergo.ru
- по почте, адрес: 185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, стр. 5.

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