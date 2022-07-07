Должница-алиментщица в Карелии обвинила сына-детдомовца в побоях, которые на самом деле получила от ухажера

В Муезерском районе местную жительницу будут судить за ложный донос, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте между 61-летнй жительницей поселка Ледмозеро и ее сожителем на почве употребления спиртного произошла ссора, в ходе которой ухажер избил даму сердца, причинив легкий вред здоровью.

В ходе проведения проверки по данному факту, желая оградить сожителя от уголовной ответственности, гражданка сообщила сотруднику полиции о том, что побои ей нанес, который с двумя друзьями якобы ворвался к ней в дом, избил и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал 50 тысяч рублей.

Однако в дальнейшем было установлено, что указанные сведения являются ложными. Обвиняемая длительное время отношений с сыном, который воспитывался в детском доме, не поддерживает, сама она в 2007 году была лишена родительских прав, при этом на нее возложена обязанность по выплате алиментов в его пользу. В связи с невыплатой образовалась значительная задолженность, в счет которой денежные средства удерживаются из ее пенсии. Это обстоятельство злило женщину, что и стало мотивом для оговора сына.

Вину в совершении данного преступления злоумышленница признала полностью, раскаялась, однако прощения у сына не попросила.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.