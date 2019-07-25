Должницу-алиментщицу приставы Карелии выманили из укрытия картошкой

В Петрозаводске приставы поймали на живца женщину, задолжавшую по кредитам и алиментам более миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Петрозаводчанка задолжала более миллиона рублей за кредиты, ЖКХ, а также алименты на двух несовершеннолетних детей.

Исполнительные производства поступили приставам Петрозаводска, которые начали розыск должницы и выяснили, что алиментщица нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и о долгах не вспоминает.

"Проживает должница-петрозаводчанка в муниципальной комнате в общежитии и находится на содержании у сожителя, - сообщили в управлении Службы судебных приставов. - Какого-либо движимого и недвижимого имущества на правах собственности у нее нет".

Скрывшуюся от приставов должницу объявили в розыск. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что должница разместила объявление на одном из информационных сайтов о том, что она готова обменять старый кнопочный мобильный телефон на два пакета с продуктами. В объявлении был указан ее номер телефона.

Судебные приставы созвонились с ней и предложили вместо двух продуктовых пакетов мешок картошки. Торг состоялся, должница назначила место встречи по адресу ее фактического проживания. Розыскники приехали в условленное место, но без картошки, и препроводили женщину для дачи объяснений и составления протоколов об административном правонарушении.

Теперь в отношении должницы суд будет принимать решение об административном наказании. В дальнейшем, в случае неуплаты или непринятия мер по уплате алиментов, должница будет привлечена к уголовной ответственности, которая предусматривает, в том числе, и реальное лишение свободы.