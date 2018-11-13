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Новости. Политика
10:09, 13 Ноября 2018

Должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли в детском саду на Ленинградской

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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями. Именно они привели к тому, что сотни миллионов бюджетных рублей оказались выброшенными на ветер, а сам садик, проработав несколько месяцев, закрылся из-за угрозы обрушения кровли.  

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли. Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад (а на самом деле и раньше) знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность. Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника. 

Оказалось, что администрация Петрозаводска, которой республиканские власти в марте этого года передали реконструированное здание, о выводах экспертов узнала случайно. В кулуарах городской власти говорят, что информация об итогах проверки появилась у них вечером 2 ноября "неофициальным путем". В Акте Минфина содержались факты выявленных финансовых нарушений при реконструкции здания на Ленинградской, 6б на сумму 13,9 миллионов рублей, которые подкреплялись заключением уважаемой организации. В отчете ревизоров говорилось о завышении стоимости, недочетах при проведении строительно-монтажных работ, отходе подрядчика от проекта, нарушении ГОСТов и строительных норм и угрозе обрушения кровли в результате этого.

О том, как разворачивались события дальше, написали республиканские СМИ.   Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла непростое решение – практически сразу был выпущен приказ о приостановке работы садика. Началась, по сути, эвакуация – малышей стали распределять по другим дошкольным учреждениям, а воспитателям - искать работу в других детских садах. 

На наш взгляд, не только то, как ремонтировали это здание, но и то, как его покупали, должно стать предметом самого тщательного расследования правоохранительных органов. Но еще раньше требуется дать оценку действиям республиканских чиновников высокого уровня, которые не обнародовали факт угрозы обрушения кровли здания и не поставили об этом в известность администрацию Петрозаводска.

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-11-13 11:32:20
...и учителя знали, что ставят липовые оценки, и врачи знали, что не лечат; нет в народе белых и пушистых, тут Кир прав.
Изя
2018-11-13 11:16:50
Должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли в детском саду на Ленинградской

Всех арестовать и посадить лет на 20 .Хоть как то Карелия отдохнёт от ворья и начнет ( может быть ) развиваться .
Маленький Мук
2018-11-13 11:08:15
Она приняла единственно правильное решение - спасти детей.
Иван
2018-11-13 10:49:52
Ворон ворону глаз не выклюет.
Хаос
2018-11-13 10:32:01
" Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла непростое решение - .....
Исходя из смысла данной статьи - .. подставить Правительство".
dgin
2018-11-13 10:44:41
Хаос, Отстраниться от этого воровства и не принимать в этом участия это по вашему подстава ? Это больше похоже на самосохранение , при пире респ. чиновников во время чумы .
Гость
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