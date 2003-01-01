Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

В Петрозаводске началось строительство девятиэтажного дома для рассления аварийного жилья.

Подрядчик уже зашел на площадку, уточнил глава Карелии. Строить девятиэтажный дом на 251 квартиру будет компания «КСМ».

— В каждой квартире будет балкон, — уточнил Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее дома для переселения жильцов аварийных домов строитли без балконов. Как поясняли в Минстрое, балконы увеличиваат стоимость строительства минимум на 5 тысяч рублей за «квадрат». На 3000 «квадратов» (80 квартир) это уже 15 миллионов. За эти деньги можно приобрести несколько квартир для людей, которые годами ждут расселения, говорят чиновники.

Однако, дом на Белинского построят с балконами. Завершить работы планирует к концу 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что для расселения аварийного жилья в Карелии будут строить такие же дома, как на коммерческом рынке. Один уже возводят в Беломорске. В высокой степени готовности — проект дома в Суоярви. Также ранее власти рассказали, что планируют достроить дом в Лахденпохье.

Всего по новой программе планируется расселить 4166 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года. Это более 20 тысяч квартир. Программа рассчитана до 2030 года. Добавим, что ранее Фонд развития территорий одобрил заявку Карелии на участие в новом этапе расселения аварийного жилья. Республика стала первым в России регионом, получившим опережающее финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первый транш составил более 5 млрд рублей.