Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу

Госкомитет по жилнадзору Карелии оценил ход строительства дома под расселение в Беломорске.
Монтаж коробки жилого 135-квартирного дома в Беломорске завершён. От первой смонтированной панели до окончания этого этапа работ прошло всего около трёх месяцев.
— Ведутся работы по устройству кровли здания, кладке вентблоков, утеплению техподполья и монтажу внутренних инженерных систем отопления, — рассказали в ведомстве.
Пятиэтажный трёхсекционный жилой дом рассчитан на 135 квартир общей площадью 5377,63 м². Напомним, он строится на улице Строительной в Беломорске, поблизости от 132-квартирного дома, построенного «КСМ» в 2023 году. Визуально дома будут похожи: 5 этажей, 3 подъезда, общая площадь — чуть больше 8 тыс. кв.м, аналогичное цветовое решение фасадов.
Сроки строительства довольно сжатые для такого большого дома — его ввод в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2026 года.
Напомним, ранее глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья. Всего в 2025-26 годах планируют расселить 1950 квартир, из них 950 – до конца этого года.