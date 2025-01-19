«Дом горит второй раз»: появилось видео утреннего пожара в Соломенном, где огнеборцы спасли женщину и ее кошку

Утренний пожар в отдаленном районе Петрозаводска попал на видеозапись очевидца.

В паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ» разместили видеозапись, которая запечатлела момент утреннего пожара в доме № 7 на ул. Рабочая.

Как отметили в сети, дом горит уже второй раз.

Мужчина, обращаясь, видимо, к своему знакомому, произнес за кадром: «Опять твой дом горит…».

Как ранее рассказали в источнике, в доме, где случился пожар, люди проживали лишь в трех квартирах из восьми. В момент пожара в доме находилась только одна пенсионерка.

Напомним, рано утром в Соломенном произошел серьезный пожар. Горел двухэтажный деревянный жилой дом. Огнеборцы через окно 2 этажа спасли женщину и ее кошку.