«Дом горит второй раз»: появилось видео утреннего пожара в Соломенном, где огнеборцы спасли женщину и ее кошку

Утренний пожар в отдаленном районе Петрозаводска попал на видеозапись очевидца.
В паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ» разместили видеозапись, которая запечатлела момент утреннего пожара в доме № 7 на ул. Рабочая.
Как отметили в сети, дом горит уже второй раз.
Мужчина, обращаясь, видимо, к своему знакомому, произнес за кадром: «Опять твой дом горит…».
Как ранее рассказали в источнике, в доме, где случился пожар, люди проживали лишь в трех квартирах из восьми. В момент пожара в доме находилась только одна пенсионерка.
Напомним, рано утром в Соломенном произошел серьезный пожар. Горел двухэтажный деревянный жилой дом. Огнеборцы через окно 2 этажа спасли женщину и ее кошку.
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