Подопечных дома-интерната в Петрозаводске будут возить на новом спецавтомобиле

Автомобиль предназначен для перевозки маломобильных граждан, в том числе на инвалидной коляске.

В преддверии Дня пожилого человека глава Минсоцзащиты Карелии Ольга Соколова передала директору Петрозаводского дома-интерната для ветеранов Дмитрию Лябегину ключи от нового специализированного автомобиля «Lada Granta». Об этом на своей странице в соцсети сообщила сама руководитель ведомства.

Автомобиль был приобретен в 2023 году по итогам открытого аукциона. Его стоимость - 2,5 миллиона рублей, уточнила министр.

«Мы дали старт большому перечню мероприятий, которые посвящены Международному дню пожилых людей. В Карелии реализуются мероприятия нацпроекта „Демография“, а именно проекта „Старшее поколение“, в рамках которого сегодня предпринимается много усилий для того, чтобы сделать жизнь наших старших более комфортной. Огромная работа ведется совместно с системой здравоохранения — это профилактическая вакцинация, диспансеризация, помощь в доставке пожилых людей, которые живут в отдаленных сельских местностях, в медицинские организации. А с сентября Карелия присоединилась к пилотному проекту внедрения системы долговременного ухода на дому пожилых людей, имеющих серьезные ограничения в самообслуживании», — отметила глава республиканского министерства.



Автомобиль предназначен для перевозки маломобильных граждан, в том числе на инвалидной коляске. В нем есть специализированное место с подъемником. Выезды начались с 29 сентября. Все необходимые документы на авто - страховки и государственную регистрацию - оформили, рассказала Ольга Соколова.



Как уточнила глава Минсоцзащиты Карелии, учреждение ежедневно организует доставку проживающих дома-интерната в городскую поликлинику № 4, специализированные диспансеры, учреждения культуры и спорта.