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Новости. Общество
09:33, 30 Марта 2018

Дом культуры хочет через суд выселить фирму-арендатора из ЗАГСа Петрозаводска

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Городской дом культуры и ООО "Объектив" ведут борьбу за право проводить свадьбы для жителей Петрозаводска во Дворце бракосочетания, сообщает газета "Вести Карелии".

ООО "Объектив" не согласно с действиями муниципального учреждения, которому недавно передали здание.

"Потому что мы со свадьбами именно на арендуемых площадях на протяжении 12 лет. Потому что мы всегда выплачивали аренду, всегда платили коммунальные платежи. Сейчас это составляет 50% по коммунальным платежам со всего здания. Жалоб на нас нет. Всех все устраивало. Опыт большой. И мы не видели никаких причин для недовольства администрации в нашу сторону",- рассказала руководитель фирмы "Объектив" Наталья Мишина.

Подробнее читайте далее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
анти
2018-03-30 10:33:10
Муниципальное учреждение делает всё правильно. Закон нарушен? Нет. В чем проблема? Хорошо работали в течение 12 лет? Молодцы! На том и зарабатывали. Теперь ситуация изменилась, что, в принципе, было предсказуемо.
однозначно
2018-03-30 10:21:15
Давно пора было вышвырнуть эту контору с ихними убогими услугами. Музыкальное сопровождение - пять минут на электрическом клавесине потренькают и всё. Проведение фуршетов - в буфете шампанское по фужерам разольют и конфет в вазочки насыплют, вот и весь фуршет. Гнать в шею халтурщиков.
Гость
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