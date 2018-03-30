Дом культуры хочет через суд выселить фирму-арендатора из ЗАГСа Петрозаводска

Городской дом культуры и ООО "Объектив" ведут борьбу за право проводить свадьбы для жителей Петрозаводска во Дворце бракосочетания, сообщает газета "Вести Карелии".

ООО "Объектив" не согласно с действиями муниципального учреждения, которому недавно передали здание.

"Потому что мы со свадьбами именно на арендуемых площадях на протяжении 12 лет. Потому что мы всегда выплачивали аренду, всегда платили коммунальные платежи. Сейчас это составляет 50% по коммунальным платежам со всего здания. Жалоб на нас нет. Всех все устраивало. Опыт большой. И мы не видели никаких причин для недовольства администрации в нашу сторону",- рассказала руководитель фирмы "Объектив" Наталья Мишина.

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