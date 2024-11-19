Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Олонце

Кроме того, планируют отремонтировать Дом культуры и кинотеатр. Реализацию проектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» начнут в 2025 году.

Проекты ремонта Дома культуры, кинотеатра, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса прошли отбор и получат федеральное финансирование. Информацию об этом сообщили в паблике администрации Олонецкого района.

«Расскажу немного о физкультурно-оздоровительном комплексе в Олонце. ФОК планируется построить на ул. Строительной на земельном участке 10:14:0010318:154. В нем разместятся универсальный зал, зал для групповых занятий, помещение охраны, медицинский кабинет, комната судей и организаторов соревнований, тренерская, раздевальные для занимающихся, в комплексе с санузлами и душевыми и иные помещения», — поделился на своей странице глава района Вадим Мурый.

В администрации района отметили, что по линии сельского хозяйства для Олонецкого района основанием выделения мер федеральной поддержки стало развитие молочного животноводства.