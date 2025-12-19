Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

Власти Олонецкого района объявили о продаже сразу нескольких муниципальных объектов.

26 января в 15:00 состоится электронный аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести в собственность муниципальное имущество Олонецкого района.

По информации местной администрации, на продажу выставлены следующие объекты:

Лот № 1 — здание школы, год постройки — 1974, площадь — 1039,1 кв. м., кадастровый номер: 10:14:0000000:1487, адрес: п. Ковера, ул. 60-летия Великого Октября, д. 25. Стоимость земельного участка (без учёта НДС) — 3 647 000 р.;

Лот № 2 — здание Сельского дома культуры, площадь — 304,3 кв. м., кадастровый номер: 10:14:0000000:1102, адрес: д. Рыпушкалицы, д. 25в. Стоимость — 551 093 р.;

Лот № 3 — объект незавершённого строительства, площадь застройки — 665,7 кв. м., кадастровый номер: 10:14:0010123:244, адрес: г. Олонец, пер. Больничный. Стоимость — 453 248 р.;

Лот № 4 — рулонное композитное двухслойное покрытие для устройства открытых спортивных площадок марки «Комби Флекс Эко Монолит» в количестве 54 рулонов по 18,3 м². Стоимость — 362 117 р.

Подать заявку на участие в аукционе можно в период с 22 декабря 2025 года по 19 января 2026 года (строго до 13:00).

— С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: torgi.gov.ru; olon-rayon.ru или по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 (каб. 206). Номер контактного телефона: 8 905 299 1169, — добавили в администрации.