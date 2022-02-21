Дом культуры Петрозаводска объявил конкурс на лучший символ Масленицы

Победителей ждут призы и дипломы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской дом культуры объявляет конкурс на лучший символ Масленицы — «Масленое солнышко». В нём могут принять участие семейные команды, детские сады, школы, другие учебные заведения, различные организации, предприятия, учреждения и активные жители города.

Чтобы присоединиться к конкурсу необходимо подать заявку на электронную почту: marjanekarjala@gmail.com. Далее команда создаёт свой красочный символ Масленицы и 6 марта в 11.30 приносит его на площадь Кирова. Организаторы соберут участников в «Солнечное шествие». Вместе они поднимутся на сцену и продемонстрируют свои творения.

Жюри определит три самых красивых работы и наградит победителей дипломами и памятными призами. Кроме того, всем командам вышлют сертификаты участников.

Подробности можно найти в Положении о проведении конкурса на странице ГДК. Справки по телефону — 8 (8142) 76-20-05. Конкурс пройдёт в рамках народного гулянья «Широкая Масленица!».

Напомним, что основная праздничная программа стартует в полдень 6 марта на площади Кирова.