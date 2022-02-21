890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
Сегодня 16:29
Власти Петрозаводска проверят законность установки ограждений жилой застройки на Ключевском карьере 10
Сегодня 10:45
Эксперты составили список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике 4
Сегодня 00:08
В Петрозаводске автоледи сбила 13-летнего пешехода и уехала с места ДТП 4
Сегодня 09:22
Врачи в Карелии борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных коронавирусом 4
Сегодня 09:24

Дом культуры Петрозаводска объявил конкурс на лучший символ Масленицы

Новости. Общество
18:00, 21 Февраля 2022
фото: © Городской дом культуры

Новости партнеров

Победителей ждут призы и дипломы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской дом культуры объявляет конкурс на лучший символ Масленицы — «Масленое солнышко». В нём могут принять участие семейные команды, детские сады, школы, другие учебные заведения, различные организации, предприятия, учреждения и активные жители города.

Чтобы присоединиться к конкурсу необходимо подать заявку на электронную почту: marjanekarjala@gmail.com. Далее команда создаёт свой красочный символ Масленицы и 6 марта в 11.30 приносит его на площадь Кирова. Организаторы соберут участников в «Солнечное шествие». Вместе они поднимутся на сцену и продемонстрируют свои творения.

Жюри определит три самых красивых работы и наградит победителей дипломами и памятными призами. Кроме того, всем командам вышлют сертификаты участников.

Подробности можно найти в Положении о проведении конкурса на странице ГДК. Справки по телефону — 8 (8142) 76-20-05. Конкурс пройдёт в рамках народного гулянья «Широкая Масленица!».

Напомним, что основная праздничная программа стартует в полдень 6 марта на площади Кирова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-02-21 18:29:46
А потом сожгут. Нормальные люди ?
кир
2022-02-21 18:03:00
Попы как относятся к Масленице?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 3
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 2
Сегодня 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»