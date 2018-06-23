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Новости. Общество
13:54, 23 Июня 2018

Дом культуры в Питкяранте обещают открыть осенью

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Власти Карелии предпринимают меры, чтобы учреждение культуры открылось к новому сезону, а для этого неоходимо выполнить все мероприятия противопожарной безопасности.

О том, как решается вопрос с закрытым пожарными Домом культуры в Питкяранте, чиновники рассказали местным жителям, устроившим митинг против оптимизации социальной сферы. 

Министр культуры Алексей Лесонен заверил жителей Питкяранты, что для устранения предписаний пожарных будут выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Депутаты выделили из городского бюджета города 600 тысяч рублей, часть из которых уже направлена на счета Дома культуры. 24 июня пройдет комиссия, которая определит окончательную необходимую сумму средств. Что касается доведения учреждения до закрытия, то по этому факту мэр города Станислав Карповский издал постановление о проведении служебной проверки, в случае необходимости будет привлечена прокуратура.

Что еще пообещали карельские чиновники, которые высадились десантом в Питкяранте, в преддверии митинга, подробнее здесь.

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