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Дом культуры в Повенце отремонтируют по инициативе жителей

Новости. Общество
20:30, 28 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Здание приведут в порядок при поддержке республиканского и местного бюджетов.

Дом культуры в поселке Повенец Медвежьегорского района готовится к ремонту. Проект победил в республиканском конкурсе программы поддержки местных инициатив и основную часть средств выделит региональный бюджет.
Предусмотрено и софинансирование из местного бюджета, а также со стороны жителей и предпринимателей. Кроме того, дополнительные деньги администрация поселения планирует привлечь по программе ТОС — территориального общественного самоуправления.

«Наш дом культуры официально называется Повенецкий библиотечно-досуговый центр, в нем сосредоточена вся культурная жизнь. Здесь проходят все праздники: День России, День Победы, День матери, 8 марта и так далее. Здесь очень много мероприятий для разных поколений, в том числе для ребятишек. Работают кружки, творческие коллективы. Наши артисты выступают и за пределами поселения, их всегда тепло встречают зрители», — рассказала депутат Совета Повенецкого городского поселения Ольга Гвоздь.

Кроме того, в доме культуры при библиотеке работает цех плетения маскировочных сетей. Помощь бойцам объединила взрослых и юных волонтеров. Также в ДК регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы для земляков на СВО.
Предстоящий ремонт дома культуры — это тоже общее дело для активных жителей поселения. В свое время здесь провели косметические ремонтные работы в помещениях, купили новую одежду сцены, мебель, оборудование. Сейчас планируют в том числе привести в порядок фасад здания.

«Внешний вид у нашего дома культуры, к сожалению, не слишком приглядный. На торцевых выступах разрушается кирпичная кладка. Входная зона нуждается в ремонте. По проекту планируем вернуть несколько окон, которые когда-то, много лет назад, пришлось заложить кирпичами. Предусмотрена установка пандуса для маломобильных граждан, мероприятия по пожарной безопасности. Хочется, чтобы здание в самом центре поселка выглядело аккуратным и ухоженным, чтобы всем жителям и гостям в нем было комфортно», — добавила Ольга Гвоздь.

Она поблагодарила жителей Повенецкого городского поселения, поддержавших проект, и отметила, что активное участие земляков стало залогом победы в республиканском конкурсе.

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