Дом на колесах попал в массовое ДТП под Петрозаводском (ВИДЕО)

На подъезде к Петрозаводску, у родника, столкнулись два автомобиля, из которых буксировал прицеп-кемпер.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня днем, 8 января в 13.00, в Прионежском районе, на 7-м километре федеральной автодороги «Подъезд к Петрозаводску», в трехстах метрах за родником, произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser, Renault Logan, Toyota Camry и Honda.

ДТП произошло на двухполосном участке автодороги с двумя проезжими частями. Один из участников ДТП буксировал прицеп-кемпер.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения, их раскидало на проезжей части.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.