Дом развалился под тяжестью снега в центре приграничного города Карелии (ФОТО)

В Сортавале произошло обрушение кровли частного здания, которое должно было быть демонтировано по решению суда.

В паблике администрации Сортавальского поселения сообщается, что сегодня, 18 февраля, в Сортавале произошло обрушение кровли частного здания на перекрестке ул. Гагарина и ул. Горького.

«По счастливой случайности жертв не было. Ранее по данному зданию было вынесено судебное решение о демонтаже», — сообщается в паблике администрации.

Власти Сортавалы обратились к управляющим компаниям и собственникам объектов с просьбой проверить несущую способность конструкций, и в целях недопущения обрушения вовремя убирать снег с крыш.

Ранее сообщалось, что массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии.