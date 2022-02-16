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Дом развалился под тяжестью снега в центре приграничного города Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:29, 18 Февраля 2022
фото: © Администрация Сортавальского поселения

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В Сортавале произошло обрушение кровли частного здания, которое должно было быть демонтировано по решению суда.

В паблике администрации Сортавальского поселения сообщается, что сегодня, 18 февраля, в Сортавале произошло обрушение кровли частного здания на перекрестке ул. Гагарина и ул. Горького.

«По счастливой случайности жертв не было. Ранее по данному зданию было вынесено судебное решение о демонтаже», — сообщается в паблике администрации.

Власти Сортавалы обратились к управляющим компаниям и собственникам объектов с просьбой проверить несущую способность конструкций, и в целях недопущения обрушения вовремя убирать снег с крыш.

Ранее сообщалось, что массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии.

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Комментарии

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Седой старик
2022-02-18 12:35:29
Рывок! Спасибо ЕР, хорошо хоть показывают ещё пока этот бардак, а то скоро "выборы" , всё затихнет , но лапша на ушах "избирателей" повиснет тоннами,как этот снег на крыше...
Апельсин
2022-02-18 11:51:43
для штаба партии яблоко самый раз
Offff
2022-02-18 11:01:26
Надо бы губеру,это фото ..использовать в предвыборной кампании .
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