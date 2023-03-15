Дом сестринского ухода в поселке Карелии готов принять немощных пациентов, которым нужен уход и забота

Отделение сестринского ухода поселке Хелюля в Приладожье готово разместить пациентов, стойко утративших навыки самостоятельного передвижения и самообслуживания, сообщили в Сортавальской ЦРБ.

Как говорится в паблике Сортавальской больницы, в поселке Хелюля работает Дом сестринского ухода, который готов разместить пациентов стойко утративших навыки самостоятельного передвижения и самообслуживания, а также оказать помощь в постороннем уходе с достойными условиями проживания, питания и медицинским сопровождением.

По информации паблика, персонал отделения сестринского ухода обладает исключительными моральными качествами: вежливые, внимательные, имеющие опыт работы с пациентами, которые нуждаются в особом уходе. Они всегда готовы помочь с питанием, передвижением, своевременном приеме назначенных лекарственных средств и гигиеническими процедурами.

В отделении имеются кислородные концентраторы для проведения терапии пациентам с хроническими заболеваниями легких, для лежачих больных приобретены дополнительные функциональные кровати с противопролежневыми матрасами. Для достойной альтернативы домашнему уходу созданы дополнительные двухместные палаты повышенной комфортности с отдельным санузлом.

Здесь проходят лечение после перенесенных инсультов, травм опорно-двигательного аппарата. Паллиативным пациентам оказывается круглосуточное наблюдение и специальный уход.

Постояльцы отмечают комфортные условия проживания, всегда вкусное и свежее 6-разовое питание с учетом всех возрастных особенностей и доброжелательное отношение сотрудников.

Госпитализация в палаты повышенного комфорта проводится на договорной основе, на длительный срок.

Адрес: г. Сортавала, поселок Хелюля, ул. Лесная, д. 5.

По вопросам размещения обращаться по телефону: 8 (81430) 4-56-70 или 8 (964) 317-51-94