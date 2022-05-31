Дом сгорел на улице Герцена в центре города в Карелии (ВИДЕО)

Гости Карелии и жители Беломорска наблюдали за полыхавшим на берегу реки Выг домом.

Подписчица паблика «Весь Петрозаводск | Карелия» выложила видео горящего здания в центре Беломорска. На кадрах видно, как полыхает дом на берегу реки Выг.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, возгорание произошло в 1 июня в 19.28. Одноэтажный деревянный дом по адресу: улица Герцена, 2, был на момент пожара расселен.

В результате пожара здание было сильно повреждено. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.