11:40, 01 Августа 2019
Дом смотрителя на первом российском курорте в Карелии переберут по бревнам за 21,9 млн рублей
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В Карелии начался поиск подрядчика, который отреставрирует методом полной переборки исторический сруб в Марциальных водах.
На сайте госзакупок опубликована заявка на «выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом смотрителя курорта". Постройка 1830 года расположена на территории поселка Марциальные воды.
Максимальная цена контракта - 21 млн 915 тыс. 760 рублей.
В частности, согласно техническому заданию, подрядчику предстоит усилить фундамент объекта с утеплением грунтов и провести "реставрацию сруба методом полной переборки с максимальным сохранением исторических элементов".
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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