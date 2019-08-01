Дом смотрителя на первом российском курорте в Карелии переберут по бревнам за 21,9 млн рублей

В Карелии начался поиск подрядчика, который отреставрирует методом полной переборки исторический сруб в Марциальных водах.

На сайте госзакупок опубликована заявка на «выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом смотрителя курорта". Постройка 1830 года расположена на территории поселка Марциальные воды.

Максимальная цена контракта - 21 млн 915 тыс. 760 рублей.

В частности, согласно техническому заданию, подрядчику предстоит усилить фундамент объекта с утеплением грунтов и провести "реставрацию сруба методом полной переборки с максимальным сохранением исторических элементов".

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".