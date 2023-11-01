Дом вспыхнул в расширенном центре Петрозаводска

На Зареке пожарные выехали по вызову к горящему деревянному дому.
О сильнейшем пожаре сегодня вечером, 1 ноября, в Петрозаводске сообщили в соцсетях. Вспыхнул дом на Зареке - по свидетельствам очевидцев, на месте работали пожарные и скорая.
Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, пожар случился в доме по адресу: улица Промышленная, 16. Сам двухэтажный дом стоял полностью расселенным.
На момент приезда пожарных весь второй этаж здания был объят пламенем. Локализовали пожар спасатели к 19.07. Погибших и пострадавших не было.
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