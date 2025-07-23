Дом загорелся в пригороде Петрозаводска

Частный дом тушили в поселке Заозерье 26 июля.

Дом загорелся днем 26 июля в СНТ «Ясная Поляна» в селе Заозерье Прионежского района загорелся дачный дом. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Сообщение о пожаре поступило в 16.03. Огонь охватил дом 12 по улице Детская. Пожар тушили 3 человека на 1 единицы техники.

Как выяснилось, загорелся чердак. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Пожар был ликвидирован в 16.48. Пострадавших не было.