Дома на нескольких улицах Петрозаводска остались без тепла и горячей воды

Авария произошла ближе к окраине города.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, в 12.00 от горячей воды и тепла были отключены почти два десятка домов в карельской столице.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения были отключены дома по улице Кутузова, 56, 55, 49, 51, 53, 46А, 45, улице Ведлозерская, 18А, 18, 16Б, 18Б, улице Достоевского, 41А, улице Инженерная, 23, улице Калевалы, 15А, 6А, 15Б, улице Краснодонцев, 56, 45, 54.

Причиной отключение стала авария на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».