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Дома народных сказительниц в Карелии поставили под защиту как памятники культуры

Новости. Культура
11:45, 14 Декабря 2022
фото: © туринструктор.рф

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Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия приняло решение, которое позволит сохранить дома, где жили три народные сказительницы.

Ведомство выпустило приказы об утверждении границ территорий этих домов, как объектов культурного наследия регионального значения.

Все они расположены в поселке Калевала. По данным Управления, там в 1920–1930-е годы жили народные сказительницы Татьяна Перттунен, Мария Ремшу и Мавра Хотеева.

На территориях этих домов запрещено капительное строительство, проведение земляных и мелиоративных работ, любые изменения «объемно-пространственных характеристик», если в этом нет необходимости для сохранения памятников культуры.

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